Richter Alexander Hold

Internetliebe

SAT.1Staffel 3Folge 567
Internetliebe

Folge 567: Internetliebe

44 Min.Ab 12

Steffen wird beschuldigt, im Internet die Bekanntschaft von Frauen gesucht zu haben, um sie in sein Bootshaus zu locken und dort zu vergewaltigen. Eines seiner Opfer behauptet, dass sie fliehen konnte und belastet ihn jetzt schwer. Warum hat sie fast ein Jahr lang geschwiegen? Die 16-jährige Marie soll Steffen anschließend im See ertränkt haben. Seine Freundin Irene gibt ihm für die Tatnacht ein Alibi ...

