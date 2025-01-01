Richter Alexander Hold
Folge 572: Theaterinferno
44 Min.Ab 12
Der Journalist Henry soll das Theater seiner Ex-Freundin Dagmar in Brand gesteckt haben. Wollte er verhindern, dass ein Theaterstück aufgeführt wird, in dem sie teilweise intime und diffamierende Details aus der gemeinsamen Beziehung verarbeitet hatte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1