Richter Alexander Hold
Folge 580: Dirty Salsa
45 Min.Ab 12
Kai wird beschuldigt, dem Salsa-Tänzer Paolo aus Eifersucht mit einer Hantelstange beide Knieschieben zertrümmert zu haben. Wollte er, dass er nie wieder tanzen kann, weil Kai seine Ex-Freundin Larissa an den Puertoricaner verloren hat? Oder hat Paolo böswillige Konkurrenten? Auch die Eltern von Larissa waren mit dem neuen Freund ihrer Tochter nicht einverstanden...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1