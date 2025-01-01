Richter Alexander Hold
Folge 585: Fatales Wiedersehen
44 Min.Ab 12
Der ehrgeizige Politiker Klaus ist angeklagt, seinen ehemaligen Mitschüler und Konkurrenten Joachim von einer Galerie in den Tod gestoßen zu haben. Raste Klaus vor Eifersucht, weil sich seine Jugendliebe Maureen mit Joachim eingelassen hatte?
