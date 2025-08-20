Richter Alexander Hold
Folge 592: Braut wider Willen
44 Min.Ab 12
Der Ölscheich Hakim Abdulghani wird beschuldigt, Jennifer im Internet ersteigert, sie tagelang wie ein Sklavin gehalten und sexuell belästigt zu haben. Wie kam Jennifer in die Hände des Scheichs? Und warum schlug sie ihn schließlich mit einer Wasserpfeife nieder?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1