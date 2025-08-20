Richter Alexander Hold
Folge 602: Der Verräter
44 Min.Ab 12
Der adelige Internatsschüler Hanno wird beschuldigt, einen seiner Mitschüler mit Klebstoff eingerieben, mit Federn überschüttet und dann gefesselt auf einem Marktplatz zur Schau gestellt zu haben. Wollte er ihn als Verräter bloß stellen oder sind die Schuldigen unter den Jugendlichen im Ort zu finden, die neidisch auf die wohlhabenden Internatsschüler sind?
Richter Alexander Hold
