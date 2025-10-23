Richter Alexander Hold
Folge 862: Opfer oder Täter
45 Min.Ab 12
Kai wird zur Last gelegt, zusammen mit Michael eine Bank überfallen und versucht zu haben, seinen Schwager Johannes zu ermorden. Angeblich wollte er sich an ihm rächen, weil er die Verantwortung für die Querschnittslähmung seiner Frau hat. Wollte Kai seinen Schwager loswerden oder war er nur eine Geisel von Michael?
