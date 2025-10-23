Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Opfer oder Täter

SAT.1Staffel 5Folge 862
Opfer oder Täter

Opfer oder TäterJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 862: Opfer oder Täter

45 Min.Ab 12

Kai wird zur Last gelegt, zusammen mit Michael eine Bank überfallen und versucht zu haben, seinen Schwager Johannes zu ermorden. Angeblich wollte er sich an ihm rächen, weil er die Verantwortung für die Querschnittslähmung seiner Frau hat. Wollte Kai seinen Schwager loswerden oder war er nur eine Geisel von Michael?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen