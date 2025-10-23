Richter Alexander Hold
Folge 871: Foul im Boxring
45 Min.Ab 12
Die Boxpromoterin Nadine soll mit ihrem Schützling Harald dessen Boxhandschuhe für seinen wichtigsten Kampf mit Metallplatten manipuliert haben. Haralds Gegner im Ring ist seit dem Kampf auf einem Auge blind. Ist alles ein großes Komplott des Boxpromoters Jürgen?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1