Richter Alexander Hold
Folge 879: Meerschweinfresser
45 Min.Ab 12
Der 16-jährige Hockey-Spieler Noureddine ist angeklagt, die Klassensprecherin Birgit nachts auf einem zugefrorenen See überfallen und mit einem Hockey-Puck beschossen zu haben. Wollte er verhindern, dass Birgit dem Lehrer von einem Diebstahl in der Schule berichtet?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1