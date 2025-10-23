Richter Alexander Hold
Folge 880: Mord im Chateau Rouge
45 Min.Ab 12
Die Bordellbesitzerin Helga, alias "Madame Rouge", soll die Prostituierte Helen, alias "Chantal", mit einer Peitsche erdrosselt haben. Zeugen wollen kurz vor der Tat einen heftigen Streit zwischen den beiden Frauen gehört haben. Die Angeklagte behauptet, "Chantal" habe sich mit dem Freier Hans gestritten ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1