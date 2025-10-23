Verzweiflungstat oder Racheakt?Jetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 887: Verzweiflungstat oder Racheakt?
45 Min.Ab 12
Dieter hat nur Pech im Leben: Seine Schreinerei machte Pleite, er bekam Magenkrebs und sein Haus wird jetzt zwangsversteigert. Außerdem wird er beschuldigt, den skrupellosen Jungunternehmer Felix abgepasst und niedergestochen zu haben. War es eine Verzweiflungstat Dieters oder hatte noch jemand eine Rechnung mit Felix offen?
