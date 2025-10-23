Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Deal mit einem Mörder?

SAT.1Staffel 5Folge 900
Richter Alexander Hold

Folge 900: Deal mit einem Mörder?

45 Min.Ab 12

Der 18-jährige Leszek steht wegen Mordes vor Gericht - unklar ist, warum er eine junge Mutter gefoltert und erdrosselt haben soll. Der Angeklagte schweigt über die Vorgänge und glaubt vielmehr einen "Deal" mit dem Gericht einfädeln zu können. Welche Informationen hat er in der Hinterhand, dass es so auftreten kann?

