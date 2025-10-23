Richter Alexander Hold
Folge 904: Mord aus Eifersucht?
46 Min.Ab 12
Ralf wird beschuldigt, Iris erstochen und dann in eine mit Wasser gefüllte Badewanne gelegt zu haben. Handelte es sich um eine Eifersuchtstat? Warum verschluckte die junge, verheiratete Frau kurz vor dem Tod ihren Ehering? Hatte der Angeklagte eine Affäre mit seinem Opfer?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1