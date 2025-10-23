Ehemannbenotung / Krieg auf der TreppeJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 959: Ehemannbenotung / Krieg auf der Treppe
45 Min.Ab 12
Hat Emma ein Flugblatt, auf dem ihr Ehemann, der Bürgermeister des Ortes, nackt zu sehen ist, in Umlauf gebracht, um seine Karriere zu zerstören? 2. Fall: Der 14-jährige Markus soll die Treppe zur Wohnung, in der er mit seiner Mutter lebt, mit Politur präpariert haben, so dass sich der verhasste Vermieter Bernd verletzte. Aber warum scheint sich Bernd über diesen Unfall sogar zu freuen?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1