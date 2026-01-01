Richter Alexander Hold
Folge 975: Get away
45 Min.Ab 12
Der 17-jährige Philipp soll mit Freunden einen bewaffneten Tankstellenüberfall verübt haben - es fehlt jede Spur seiner Komplizen. Wollte sich Philipp auf diese Weise eine Amerika-Reise finanzieren? Oder war er wirklich zur Zeit des Überfalls nur zufällig am falschen Ort?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1