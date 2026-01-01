Richter Alexander Hold
Folge 981: Ex-Mann bestraft
46 Min.Ab 12
1. Fall: Sabine soll Rocker angestiftet haben, ihren Ex-Mann auf der Straße zusammenzuschlagen. Wollte sie ihn bestrafen, weil er für den Unterhalt seiner fünf Kinder nicht aufkommt? 2. Fall: Fabian ist angeklagt, eine Funkkamera in der Dusche seiner blinden Nachbarin Marianne installiert zu haben. Marianne hat die Kamera zufällig entdeckt und ihren Nachbarn damit konfrontiert.
