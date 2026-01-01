Richter Alexander Hold
Folge 982: Hände weg
45 Min.Ab 12
Dieter wird beschuldigt, seinem Erzfeind Thorsten eine Briefbombe geschickt zu haben, damit er endlich die Finger von seiner 17-jährigen Tochter lässt. Allerdings hat nicht Thorsten, sondern dessen Frau Miriam die Bombe geöffnet ...
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1