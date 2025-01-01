Richter Alexander Hold
Folge 1569: Geburtstagsmädchen
46 Min.Ab 12
Schauspieler Tobias ist angeklagt, seine Blitzaffäre Valentina Heise umgebracht zu haben. Die Vermutung liegt nahe, dass sie ihn auf ein heimlich aufgezeichnetes Sextape, auf dem sie und Tobias zu sehen sind, ansprechen wollte. Tobias ist aufgrund der Vorwürfe am Boden zerstört. Er hatte sich aufrichtig in Valentina verliebt - welchen Grund soll er gehabt haben, sie zu töten? Auch von dem Sextape will er nichts gewusst haben ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1