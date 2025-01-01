Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Made im Speck

SAT.1Staffel 9Folge 1570
Made im Speck

Made im SpeckJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1570: Made im Speck

46 Min.Ab 12

Als der Obdachlose Max Hieber vom wohlhabenden Unternehmer Helmut Sosth angefahren und dabei schwer verletzt wird, nimmt ihn Helmut aufgrund seines schlechten Gewissens bei sich zu Hause auf und bietet ihm sogar einen Job in seiner Firma an. Doch anstatt zur Arbeit zu erscheinen, soll Max Familie Sosth ausgeraubt haben. Dabei wurde Helmuts Frau Anke von Max angeblich angegriffen, um an ihre Perlenkette zu gelangen. Hat Max Helmuts Schuldgefühle so schamlos ausgenutzt?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen