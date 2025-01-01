Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Schuh-Tick

SAT.1Staffel 9Folge 1573
Schuh-Tick

Schuh-TickJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1573: Schuh-Tick

46 Min.Ab 12

Der hübschen jungen Angeklagten wird vorgeworfen, einen wohlhabenden Fotografen in seiner Wohnung betäubt und bestohlen zu haben. Sie soll seiner Einladung zu ihm nach Hause nachgekommen sein, obwohl sie ahnte, dass sie es mit einem Schuhfetischisten zu tun hat. Hielt sie ihn aufgrund seiner Neigung für ein leichtes Opfer und hat ihn geschickt mit ihren Füßen abgelenkt? Oder war das Betäubungsmittel ursprünglich für sie selbst bestimmt?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

