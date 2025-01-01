Richter Alexander Hold
Folge 1592: Drei Frauen für Benno
45 Min.Ab 12
Wer hat es auf Benno Maschke abgesehen? Nachdem ihn eine Briefbombe nur knapp verfehlte, wurde er aus dem Hinterhalt angeschossen. Dem nicht genug, wurde auch noch Bennos Bahnhofschließfach entleert, in dem sich 120.000 Euro befanden. Benno meint genau zu wissen, dass sein eigener Stiefbruder hinter den Anschlägen steckt. Wollte der ehemalige Hausmeister sich rächen, weil Benno ihm kurz zuvor gekündigt hatte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1