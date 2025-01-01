Richter Alexander Hold
Folge 1603: Verschlafener Tod
46 Min.Ab 12
Monika Lütke wurde in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Verdächtigt wird ihre Tochter Birgit, die mit ihren 22 Jahren ihre Finanzen nicht in den Griff bekommt und deshalb wiederholt Streit mit ihrer Mutter hatte. Wollte sie wirklich auf diese grausame Weise an ihr Erbe kommen? Liegt es nicht viel näher, dass sie der bereits vorbestrafte Freund der Angeklagten auf dem Gewissen hat, der von Monika Lütke fast ins Gefängnis gebracht worden wäre?
Richter Alexander Hold
