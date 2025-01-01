Richter Alexander Hold
Folge 1607: Zahn um Zahn
45 Min.Ab 12
Der Zahnarzt Sven Hillscher wird von seiner Frau gefesselt und mit völlig zerstörten Frontzähnen auf seinem Zahnarztstuhl vorgefunden. Hat ihn seine Geliebte Vera mit dem Bohrer bearbeitet, weil er die Affäre beendet und zudem ihre Wurzelbehandlung verpfuscht hatte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1