Richter Alexander Hold

Zahn um Zahn

SAT.1Staffel 9Folge 1607
Zahn um Zahn

Folge 1607: Zahn um Zahn

45 Min.Ab 12

Der Zahnarzt Sven Hillscher wird von seiner Frau gefesselt und mit völlig zerstörten Frontzähnen auf seinem Zahnarztstuhl vorgefunden. Hat ihn seine Geliebte Vera mit dem Bohrer bearbeitet, weil er die Affäre beendet und zudem ihre Wurzelbehandlung verpfuscht hatte?

