Richter Alexander Hold
Folge 1608: Tödlicher Asthmaanfall
46 Min.Ab 12
Der 21-jährige Leander steht wegen eines besonders grausamen Verbrechens vor Gericht: Ließ er den neuen Freund seiner Exfreundin Mara jämmerlich bei einem Asthma-Anfall ersticken, indem er den lebensrettenden Inhalator aus dem Fenster warf? Der Verteidiger hat eine Zugbekanntschaft des Getöteten unter Verdacht. Aber auch Maras Mutter scheint ein Problem mit der neuen Liebe ihrer Tochter gehabt zu haben. Hütet sie ein dunkles Geheimnis?
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1