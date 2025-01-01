Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Das Leben nach dem Tod

Staffel 9Folge 1610
Das Leben nach dem Tod

Das Leben nach dem TodJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1610: Das Leben nach dem Tod

46 Min.Ab 12

Melanie Sommer verliebte sich in ihren Schwager Thomas, die beiden inszenierten Melanies Tod und hängten die Tat ihrem Mann Christian an, der für zehn Jahre ins Gefängnis kam. Jetzt wurde Melanie tatsächlich tot aufgefunden. Hat Thomas seine Freundin umgebracht, nach allem was sie zusammen durchgemacht haben?

Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

