Richter Alexander Hold
Folge 1610: Das Leben nach dem Tod
46 Min.Ab 12
Melanie Sommer verliebte sich in ihren Schwager Thomas, die beiden inszenierten Melanies Tod und hängten die Tat ihrem Mann Christian an, der für zehn Jahre ins Gefängnis kam. Jetzt wurde Melanie tatsächlich tot aufgefunden. Hat Thomas seine Freundin umgebracht, nach allem was sie zusammen durchgemacht haben?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1