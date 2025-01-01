Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Erkaufte Liebe

SAT.1Staffel 9Folge 1614
Erkaufte Liebe

Richter Alexander Hold

Folge 1614: Erkaufte Liebe

45 Min.Ab 12

SCHLAMPE - hat jemand mit roter Farbe auf Petra Willings Brust gesprüht. Wurde ihr die Affäre mit dem 16-jährigen Timo, der in Petras Taxifirma nur die Autos waschen sollte, zum Verhängnis? Wer hat Petra bewusstlos geschlagen und an ihren Wagen gekettet? Sie ist sich auf jeden Fall sicher: Timos empörte Mutter würde alles tun, um ihn von der deutlich älteren Frau fernzuhalten.

