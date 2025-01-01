Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1625
45 Min.Ab 12

In dieser Woche verhandelt Richter Alexander Hold vor dem Familiengericht. In der heutigen Verhandlung will eine verzweifelte Mutter verhindern, dass ihre 16-jährige Tochter Milena die Schule schmeißt und mit Ali, einem bereits erwachsenen Mann, in die Türkei durchbrennt. Milenas Vater unterstützt das Mädchen sogar. Doch wer darf darüber entscheiden?

SAT.1
