Richterin Barbara Salesch
Folge 1688: Für immer verbunden
44 Min.Ab 12
Noah Sander versteht die Welt nicht mehr: Ausgerechnet seine Freundin Emily Engel soll versucht haben, ihn mit drei Schüssen zu töten - und das im Liebesurlaub, kurz nachdem er ihr einen Heiratsantrag gemacht hat. Welche Rolle spielt Noahs Ex-Freundin und warum beteuert Emily ihre Unschuld, verstrickt sich jedoch immer weiter in Widersprüche?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
