Richterin Barbara Salesch
Folge 1722: Porno-Storno
44 Min.Ab 12
Der 46-jährige Bademeister Rudi ersteigert für 2500 Euro ein Candlelight-Dinner mit dem jungen Erotiksternchen Priscilla Pepper. Kurz nachdem er sie am Dinner-Abend nach Hause gebracht hat, wird er vor ihrer Haustüre tot aufgefunden - Priscilla schwört, den Mord nicht begangen zu haben. Was aber hat die ominöse SMS zu bedeuten, die Rudi vor seinem Tod verschickt hat und die sie belastet?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1