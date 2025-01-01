Richterin Barbara Salesch
Folge 1739: Erwischt!
44 Min.Ab 12
Marek, der Sicherheitschef eines Kaufhauses, wird in seiner Küche angeschossen - vor dem Küchenfenster findet die Polizei später Fußabdrücke der hochschwangeren Katja. Hat die verzweifelte Frau tatsächlich so überreagiert, weil Marek ihren Ehemann Ingo kurz zuvor fristlos entlassen hat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1