Richterin Barbara Salesch

Parken verboten

SAT.1Staffel 10Folge 1749
Folge 1749: Parken verboten

44 Min.Ab 12

Der frisch von seiner Heroinsucht therapierte Jan Fuhrmann wird erschlagen auf einem Homosexuellen-Sex-Parkplatz gefunden. Hat sein ehemaliger Arzt Dr. Drexl Jan nach einer zufälligen Begegnung ermordet, um zu verhindern, dass er seine homosexuellen Neigungen publik macht, oder hatte das Opfer den Mediziner tatsächlich selbst auf den Parkplatz bestellt?

SAT.1
