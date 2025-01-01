Richterin Barbara Salesch
Folge 1752: Das zweite Gesicht
44 Min.Ab 12
In der Familiengruft der Familie Knopp wird die Leiche von Philipp entdeckt. Anna und Lena sollen den Wortführer ihrer Gruppe von Grufties ermordet haben. Ist das nächtliche Treffen auf dem Friedhof eskaliert, weil die beiden dahinter gekommen sind, dass das Opfer ein Doppelleben führte?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1