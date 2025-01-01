Richterin Barbara Salesch
Folge 1754: Sex, Lügen & Video
44 Min.Ab 12
Leonie ist schon seit langem in ihren Mitschüler Felix verliebt. Auf der Klassenfahrt passiert es dann: Die beiden landen im Bett. Zurück in der Schule erfolgt das böse Erwachen: Ein heimlich gedrehter Videofilm von Leonies ersten Mal kursiert unter den Schülern. Obwohl Felix schwört, dass er nichts damit zu tun hat, glaubt Leonie ihm nicht ...
