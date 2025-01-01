Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1758
Folge 1758: Der Feuerengel

44 Min.Ab 12

Um ihre überengagierte Mutter endlich loszuwerden, soll die Prostituierte Lilly ihre Garage in Brand gesetzt haben. Wollte sie so alle Unterlagen vernichten, die ihre Mutter gesammelt hatte, um sie von der Straße zu holen? Oder hat Lillys Zuhälterin Gitta etwas damit zu tun?

