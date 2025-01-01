Richterin Barbara Salesch
Folge 1758: Der Feuerengel
44 Min.Ab 12
Um ihre überengagierte Mutter endlich loszuwerden, soll die Prostituierte Lilly ihre Garage in Brand gesetzt haben. Wollte sie so alle Unterlagen vernichten, die ihre Mutter gesammelt hatte, um sie von der Straße zu holen? Oder hat Lillys Zuhälterin Gitta etwas damit zu tun?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
