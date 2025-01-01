Richterin Barbara Salesch
Folge 1769: Oma Klara sucht das Glück
44 Min.Ab 12
Die 73-jährige Klara soll von Till in ihrer Wohnung niedergeschlagen und ausgeraubt worden sein. Wollte er so verhindern, dass sie ihn anzeigt? Klara hatte schließlich gerade erst erfahren, dass Till nicht ihr Enkel aus Amerika ist ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1