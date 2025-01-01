Zum Inhalt springenBarrierefrei
Oma Klara sucht das Glück

SAT.1Staffel 10Folge 1769
Folge 1769: Oma Klara sucht das Glück

44 Min.Ab 12

Die 73-jährige Klara soll von Till in ihrer Wohnung niedergeschlagen und ausgeraubt worden sein. Wollte er so verhindern, dass sie ihn anzeigt? Klara hatte schließlich gerade erst erfahren, dass Till nicht ihr Enkel aus Amerika ist ...

SAT.1
