SAT.1Staffel 10Folge 1775
Folge 1775: Kleine Erwachsene

44 Min.Ab 12

"Gucci und Prada machen Ihre neunjährige Tochter Marie nicht glücklich!" Ein Satz aus dem Mund ihrer Putzfrau Petra! Unternehmergattin Cecilia schlägt empört zurück und informiert das Jugendamt, dass Petra ihre Tochter Anna vernachlässigt. Kurz darauf ertrinkt Cecilia fast in ihrem Swimmingpool, weil jemand das elektrische Plastikrollo in Bewegung gesetzt hat, als sie gerade taucht ...

