Richterin Barbara Salesch
Folge 1784: Kalles zweiter Frühling
44 Min.Ab 12
Schon kurz nach dem Tod seiner Ehefrau verliebt sich der 65-jährige Rentner Kalle in die junge Russin Wanda und blüht durch sie neu auf. Kalles Familie ist entsetzt und fest davon überzeugt, dass es sich bei der 25-Jährigen um eine Prostituierte handelt, die es nur auf das Geld des Witwers abgesehen hat. Kurz darauf verschwinden 30.000 Euro spurlos ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1