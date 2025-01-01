Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1784
44 Min.Ab 12

Schon kurz nach dem Tod seiner Ehefrau verliebt sich der 65-jährige Rentner Kalle in die junge Russin Wanda und blüht durch sie neu auf. Kalles Familie ist entsetzt und fest davon überzeugt, dass es sich bei der 25-Jährigen um eine Prostituierte handelt, die es nur auf das Geld des Witwers abgesehen hat. Kurz darauf verschwinden 30.000 Euro spurlos ...

SAT.1
Alle 14 Staffeln und Folgen