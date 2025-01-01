Richterin Barbara Salesch
Folge 1796: Der Sanitöter
44 Min.Ab 12
Der Rettungsassistent Rainer wird beschuldigt, aus Fremdenhass dem bei einem Autounfall schwer verletzten Brasilianer Carlos eine lebensrettende Infusion abgedreht zu haben - der Patient stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Hat er seine politische Gesinnung nicht mehr im Zaum halten können?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1