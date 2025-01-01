Richterin Barbara Salesch
Folge 1797: Plötzlich Prinzessin
44 Min.Ab 12
Arabella, die selbstgefällige Adoptivtochter des reichen Grafen Meerbach, soll ihre elterliche Wohnung in einer Plattenbausiedlung mit einem Molotowcocktail in Brand gesteckt haben. War Arabella ihre ärmliche Vergangenheit peinlich? Ist sie deshalb wirklich so weit gegangen und hat ihren Eltern ihr weniges Hab und Gut genommen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1