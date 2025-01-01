Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das sechste Leben

SAT.1 Staffel 10 Folge 1799
44 Min. Ab 12

Die frustrierte Hausfrau Elke ist außer sich: Bei Rückführungen in vergangene Leben erfährt sie, dass ihr Mann Volker sie in fünf früheren Leben vergewaltigt, misshandelt und ermordet hat. Doch als sie die Scheidung verlangt, lacht Volker sie aus. Kurz darauf hat er ein Beil in der Schulter stecken ...

