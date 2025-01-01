Richterin Barbara Salesch
Folge 1799: Das sechste Leben
44 Min.Ab 12
Die frustrierte Hausfrau Elke ist außer sich: Bei Rückführungen in vergangene Leben erfährt sie, dass ihr Mann Volker sie in fünf früheren Leben vergewaltigt, misshandelt und ermordet hat. Doch als sie die Scheidung verlangt, lacht Volker sie aus. Kurz darauf hat er ein Beil in der Schulter stecken ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1