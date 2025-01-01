Richterin Barbara Salesch
Folge 1803: So schön wie Mami
45 Min.Ab 12
Der attraktive Jungunternehmer Pascal liegt mit aufgespritzten Brüsten in seinem Schlafzimmer und kann nur durch eine dramatische Not-OP gerettet werden. Bezahlte er seiner Frau Magdalena wirklich mehrere Schönheitsoperationen, um sie wie seine verstorbene Mutter aussehen zu lassen oder ist er nur Opfer einer Verschwörung? Verfolgt seine schrullige Haushälterin Brunhild ganz eigene Pläne?
Weitere Folgen in Staffel 10
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
