Richterin Barbara Salesch
Folge 1817: Mirranda lass mal ran da
44 Min.Ab 12
Am 60. Geburtstag ihrer Mutter wird Anna nichts ahnend mit dem Doppelleben ihres Freundes John konfrontiert: Statt des vorbereiteten Geburtstagsvideos läuft auf der Leinwand ein Hardcore-Porno mit John in der Hauptrolle. Kurz darauf wird dieser am Porno-Filmset bewusstlos geschlagen und mit Handschellen an ein Bett gekettet ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
