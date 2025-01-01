Richterin Barbara Salesch
Folge 1855: Danziger Allerlei
45 Min.Ab 12
Der kleinwüchsige Varietékünstler Rolf Marini wollte sich in Polen die Beine verlängern lassen, um endlich besser bei den Frauen anzukommen. Doch die Schönheitschirurgin Dr. Svetlana Lewandowski lehnte ihn ab. Hat er ihr deshalb Spiritus über den Körper gegossen und sie angezündet?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1