SAT.1Staffel 10Folge 1855
Folge 1855: Danziger Allerlei

45 Min. Ab 12

Der kleinwüchsige Varietékünstler Rolf Marini wollte sich in Polen die Beine verlängern lassen, um endlich besser bei den Frauen anzukommen. Doch die Schönheitschirurgin Dr. Svetlana Lewandowski lehnte ihn ab. Hat er ihr deshalb Spiritus über den Körper gegossen und sie angezündet?

