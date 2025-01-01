Richterin Barbara Salesch
Folge 1896: Faust im Nacken
44 Min.Ab 12
Evelyn, Chefin einer Inkassofirma, nimmt gerade ein Vollbad, als sie Opfer eines Überfalls wird. Mit einem Baseballschläger zertrümmert eine vermummte Person ihre Wohnung und tötet sogar ihre Schlange. War die Tat eine Racheaktion ihrer hoch verschuldeten Nachbarin Nadine? Schließlich hatte Evelyn ihr kurz zuvor einen Wucherkredit aufgedrängt ...
