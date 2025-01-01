Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1906
Folge 1906: Hitzige Schwestern

44 Min.Ab 12

Zwischen die Schwestern Juliane und Sophie passt scheinbar kein Blatt Papier - davon sind zumindest alle überzeugt, die sie kennen. Doch als Sophie erschlagen in ihrer Wohnung gefunden wird, fällt der Verdacht ausgerechnet auf Juliane. Schließlich hatte Sophie keine Skrupel, eine Affäre mit ihrem Schwager Simon anzufangen und sich von ihm schwängern zu lassen ...

SAT.1
