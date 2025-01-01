Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Ring aus Intrige

SAT.1Staffel 11Folge 1916
Folge 1916: Ring aus Intrige

44 Min.Ab 12

Die 17-jährige Schülerin Klara ist nach dem tragischen Tod ihrer Mutter zum absoluten Lehrerschreck mutiert: Es vergeht keine Unterrichtsstunde, in der sie sich nicht erbittere Kämpfe mit ihrer neuen Chemielehrerin Mona liefert. Als Klara erfährt, dass ausgerechnet ihre Erzfeindin die neue Freundin ihres Vaters Simon ist, dreht sie komplett durch ...

