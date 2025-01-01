Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 1918
Folge 1918: Wolf und sein Erotikkäppchen

44 Min.Ab 12

Als Sabine entdeckt, dass sich ihr Ehemann auf perversen Sexseiten im Internet herumtreibt, sieht sie rot. Anstatt ihn zur Rede zu stellen, soll sie in seinem Namen eine Stripperin zu seiner erzkonservativen Betriebsfeier bestellt haben, die in ein Gedicht verpackte Firmeninterna ausplauderte und damit Auslöser für Martins fristlose Kündigung war ...

