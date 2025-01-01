Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 1919
47 Min.Ab 12

Was ist nur auf einmal mit dem Hühnerwirt Hartmut los? Er strotzt vor Selbstbewusstsein und flirtet mit jeder. Als er selbst auf dem Jubiläumsfest des angesagten Modemagazins "Flimmerstyle" vor der Chefredakteurin Irene von Hehl nicht halt macht, kommt es zum Eklat... Kurz darauf wird Hartmut niedergeschlagen und seinen Hühnern zum Fraß vorgeworfen ...

SAT.1
