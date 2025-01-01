Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Doktorspiele

Staffel 11Folge 1920
Folge 1920: Doktorspiele

44 Min.

"Erst betrügt mich mein Mann jahrelang und dann steigt diese Frau auch noch mit meinem Sohn ins Bett!" - Christines Gedanken, als sie ihren 23-jährigen Sohn Tom halbnackt mit Petra erwischt. Als Tom ihr dann auch noch mitteilt, dass Petra ein Kind von ihm erwartet, verpasst Christine ihr eine schallende Ohrfeige. Anschließend soll sie ein Foto, das Petra in einem erotischen Outfit zeigt, im Krankenhaus als Flyer verteilt haben.

