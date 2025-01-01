Richterin Barbara Salesch
Folge 1922: Explosionsgefahr
44 Min.Ab 12
Als die achtjährige Lucy im Swimmingpool von Andreas' Freund Lou stirbt, dreht Andreas durch: Er gibt Lou und dessen Frau Nadine die Schuld am Tod seiner Tochter, obwohl es ein tragischer Unfall war. Als wenig später eine Briefbombe in Nadines Händen explodiert, fällt der Verdacht sofort auf Andreas.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1